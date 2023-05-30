Бійці ССО влаштували засідку на херсонському острові і знищили катер РФ

Бійці ССО влаштували результативну засідку на російських солдатів біля одного з островів на Дніпрі у Херсонській області. Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Боєць морського центру ССО розповів, що їм було поставлено завдання висадитися на один з островів у Херсонській області, провести там зачистку та зайняти позиції. Перебуваючи на острові захисники помітили рух російського катера з групою окупантів.

Оператори бойової групи миттєво відкрили щільний вогонь по ворогу. Воїни знищили російського командира та керманича, який вів катер. Після цього бійці ССО відійшли, адже згодом по острову почала працювати артилерія РФ.

Коли ситуація стабілізувалася, українські воїни вийшли із засідки до ворожого човна та знищили його.