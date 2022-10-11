Серед постраждалих від дій хакерськів Killnet сайт міжнародного аеропорту Лос-Анджелесу (LAX)

Понад десяток американських вебсайтів, у тому числі кількох найбільших аеропортів США, були заблоковані в понеділок, 10 жовтня, внаслідок кібератак, відповідальність за які взяли на себе пов’язані з Росією хакери. Про це повідомили американські інформаційні агентства ABC News та CNN.

Від атаки хакерів постраждали понад десяток сайтів, повідомив ABC News керівник відділу аналізу розвідувальних даних компанії Mandiant Джон Хултквіст. Системи аеропортів не могли управляти повітряним рухом, не працював внутрішній звʼязок і координація авіакомпаній.

У Агентстві США з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) повідомили, що були атаковані 14 вебсайтів, зокрема сайти міжнародного аеропорту Де-Мойн, міжнародного аеропорту Лос-Анджелесу (LAX) і міжнародного аеропорту Чикаго ОʼГара.

Згодом міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта повідомив, що його сайт знову запрацював.

«Ми стежимо за розвитком подій, і наразі немає жодних побоювань щодо зриву діяльності (об’єктів інфраструктури, що піддалися атакам – ред.)», – заявили в CISA.

Відповідальність за кібернапади на аеропорти взяло на себе хакерське угруповання Killnet.

Відомо, що це російськомовне утворення відкрито підтримує політику кремля, однак прямих зв’язків із російським керівництвом поки не встановлено.

Тип кібератак, який використовує Killnet, відомий як «розподілена атака для відмови в обслуговуванні» (DDoS), під час якої хакери заповнюють комп’ютерні сервери фальшивим вебтрафіком, щоби вивести їх з мережі.