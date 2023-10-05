Вчителі та учні російської школи записують привітання для Путіна з плакатами молодого Бандери

У Калузькій області Росії вчителі та школярі записали привітання з днем народження для Владіміра Путіна, тримаючи портрет молодого очільника ОУН Степана Бандери. Як виявилося, привітання зробили за наказом пранкера і ніхто не помітив підстави.

Як пише сайт «Зеркало», вчителі калузьких шкіл отримали завдання нібито від регіонального відділення партії «Єдина Росія» привітати президента РФ з днем народження 7 жовтня. Від них вимагали провести акцію за участю дітей. Із завданням вислали портрет «молодого Путіна» та гасло «Наш президент – завжди молодий! Наш президент – завжди з нами. Наша перемога – попереду».

Вчителі завдання виконали та надіслали звіт його відправнику. Однак ніхто не помітив, що замість «молодого Путіна» на плакатах було фото Степана Бандери, зроблене орієнтовно у 1925-1926 роках під час його навчання в гімназії.

Розіграш виявився справою рук білоруського вчителя історії Владислава Бохана, відомого своїми акціями у школах. Він розповів, що розіслав листи до 30 шкіл Калузької області. За його словами, половина повідомлень не дійшла, тому що поштовий сервіс сприйняв їх як розсилання спаму.

«У підсумку можна сказати, що із приблизно 15 листів спрацювало чотири. При цьому я сьогодні навіть не став розсилати “погрозливі” повідомлення, оскільки зайнятий підготовкою виставки. Результат значний, як мені здається. І ніхто не помітив підстави», – сказав він.

Раніше Бохан кілька разів проводив подібні акції із розіграшем російських та білоруських вчителів. Наприклад, в липні 2022 року вчителів школи підмосковного міста Клін Бохан змусив вийти на суботник із плакатами «Праця звільняє» та «Один народ, одна нація, один правитель». Це були гасла нацистів Третього рейху. Жоден з учасників акції про це не здогадався. Крім того, у перший тиждень червня Бохан змусив вийти на хресну ходу вчителів трьох сільських шкіл у Курській області під гаслами «Все для Росії», «Ми росіяни» та «З нами Бог!». Спершу його листи у школах ігнорували: згода надійшла лише тоді, коли Бохан пригрозив, що ті, хто відмовиться від хресної ходи, писатимуть поясненню голові обласної адміністрації.