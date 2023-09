Російські військові обкладають автомобільними шинами бомбардувальники Ту-95 для захисту від атак безпілотників. Про це свідчать свіжі супутникові знімки з аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ, які опублікував військовий експерт, волонтер Conflict Intelligence Team на псевдо Tatarigami_UA.

«Приготуйтеся, бо росіяни вкотре продемонстрували безпрецедентну інновацію. Нова бюджетна версія замінника ERA (explosive reactive armour, вибуховий динамічний захист – ред.) для російських ВПС?», – йдеться у дописі.

Brace yourselves, because russians have once again showcased unparalleled innovation. What you are looking at is a satellite image featuring a TU-95 strategic bomber covered with car tires. According to them, this should protect strategic bombers from drones pic.twitter.com/ZjDDzRPOWf