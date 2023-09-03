Супутникові знімки з аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ

Російські військові обкладають автомобільними шинами бомбардувальники Ту-95 для захисту від атак безпілотників. Про це свідчать свіжі супутникові знімки з аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ, які опублікував військовий експерт, волонтер Conflict Intelligence Team на псевдо Tatarigami_UA.

«Приготуйтеся, бо росіяни вкотре продемонстрували безпрецедентну інновацію. Нова бюджетна версія замінника ERA (explosive reactive armour, вибуховий динамічний захист – ред.) для російських ВПС?», – йдеться у дописі.

Brace yourselves, because russians have once again showcased unparalleled innovation. What you are looking at is a satellite image featuring a TU-95 strategic bomber covered with car tires. According to them, this should protect strategic bombers from drones pic.twitter.com/ZjDDzRPOWf — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 3, 2023

Зауважимо, що літаки стратегічної авіації Ту-95 росіяни використовують для обстрілу українських міст крилатими ракетами Х-101.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на середу, 30 серпня, у Пскові на території Росії пролунали вибухи в районі аеропорту. Інформацію про атаку БПЛА на Псковський аеродром з 29 на 30 серпня підтвердили у прес-службі ГУР. Речник розвідки Андрій Юсов заявив, що в результаті атаки було знищено чотири літаки Іл-76, які Росія використовує для транспортування військових для дислокації на фронт та поза ним.