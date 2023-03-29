Росія залучає неповнолітніх до підривної діяльності проти України

Служба безпеки заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України.

Як повідомляє у Telegram СБУ, найбільше підлітки повідомляли про замінування будівель органів державної влади, а також об’єктів соціальної інфраструктури. У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.

За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби. Для цього створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України. Саме за вказівками росіян підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про «мінування». Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні.

Встановлено, що «розсилку» здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації. У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівської області.

Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання. Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.