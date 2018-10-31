Російські спецслужби завербували дружин трьох українських офіцерів

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила неодноразові факти вербування представниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії та «міністерств держбезпеки Л/ДНР» близьких родичів українських військовослужбовців.

Зокрема, дружини трьох офіцерів Збройних сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків. Внаслідок чого вони надали письмові згоди на конфіденційну співпрацю з обранням псевдонімів, повідомив прес-центр СБУ.

У повідомленні сказано, що працівники російських спецслужб та підконтрольні їм підрозділи також намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов'язки їхніх чоловіків, а також дані про військові підрозділи, де вони проходять службу, їхнє задіяння в операції Об’єднаних сил.

«Оперативники військової контррозвідки СБУ запобігли втягуванню в протиправну діяльність громадянок України, які були вимушені погодитися на співпрацю з ворожими спецслужбами. Після повернення на підконтрольну українській владі територію, жінки співпрацюють зі слідством та дають покази відносно обставин їх вербувань та отриманих завдань», – зазначили у СБУ.

Там також нагадали, що за вчинення злочинів за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Разом з тим, згідно з положеннями частини другої статті 111 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання. Частина друга статті 258-3 передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку зі створенням або діяльністю такої групи чи організації.