ФСБ затримала в окупованому Криму громадянина України

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У вівторок, 30 жовтня, російські силовики в селі Перлина Криму, провели обшук у місцевого жителя Ділявера Гафарова і затримали його.

За повідомленням порталу «Крим. Реалії» затриманого громадянина України повезли у напрямку Сімферополя. Офіційно йому ні в чому не звинувачували. Однак, за словами рідних Гафарова, його можуть підозрювати в участі в Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана - збройному формуванні, створення якого розпочалось під час блокади на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. За словами журналістів, у будинку Гафарова шукали зброю, проте нічого не знайшли. При цьому силовики вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти. Російські силовики не коментують цю ситуацію.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 29 жовтня, так звана «влада» окупованого Криму оголосила про намір передати майно кримськотатарського Меджлісу підконтрольному РФ Духовному управлінню мусульман Криму.