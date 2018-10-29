В окупованому Криму хочуть «націоналізувати» майно Меджлісу

У понеділок, 29 жовтня, так звана «влада» окупованого Криму оголосила про намір передати майно кримськотатарського Меджлісу підконтрольному РФ Духовному управлінню мусульман Криму.

Про це повідомляє портал «Крим. Реалії» з посиланням на слова очільника «уряду» окупованого Криму Сергія Аксьонова. Журналісти розповіли, що така ініціатива прозвучала на національному з'їзді мусульман Криму, скликаному російським ДУМК в суботу 27 жовтня. Перелік об'єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму, і деталі процесу «націоналізації» поки що не оголосили. При цьому Аксьонов зазначив, що «націоналізація» в Криму в даний час не проводиться, але по відношенню до власності Меджлісу кримськотатарського народу «відповідні заходи повинні бути прийняті».

Нагадаємо, що 26 квітня 2016 року так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність в Росії. 26 квітня Міжнародний суд ООН заявив, що РФ повинна відзвітуватися за перші кроки у питання зняття заборони з діяльності законодавчого органу кримських татар.