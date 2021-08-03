Громадська рада при Міністерстві культури Росії збирається перевірити репертуар російських театрів щодо його відповідності «стратегії національної безпеки», затвердженої президентом країни Володимиром Путіним.

За словами голови ради Михайла Лермонтова, йдеться перш за все про «духовно-моральні і патріотичні цінності», повідомляє «Радіо Свобода». Він не уточнив, куди будуть спрямовані результати перевірки, а також які можуть бути її наслідки, додавши лише, що рада при міністерстві повинна взяти на себе роль «громадського контролера».

Раніше глава російського Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив перевірити постановку «Перший хліб» московського театру «Современнник» на предмет образи ветеранів.

В офіційній заяві СК сказано, що приводом для перевірки стали «зверненнями представників громадськості та публікації в ЗМІ», а «негативна реакція громадськості викликана тим, що під час однієї з вистав актори використовують не тільки ненормативну лексику, а й, на думку низки осіб, ображають ветеранів Великої Вітчизняної війни».

До цього громадська організація «Офіцери Росії» зверталася з вимогою перевірити спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлівський рух SERB намагався зірвати показ «Першого хліба».