Російська армія зранку 5 грудня знову відкрила вогонь по центру Херсона. Повідомлення про обстріл голова ОВА Олександр Прокудін опублікував у Telegram у вівторок, 5 грудня.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще одна людина поранена.

Загалом впродовж минулої доби ворог бив по області 89 разів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, БпЛА та авіації, в тому числі завдав одного ракетного удару. Унаслідок російських атак загинула одна цивільна людина, ще п'ятеро поранені.

Лише по Херсону ворог випустив 22 снаряди.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні; підприємство у Бериславському районі», – перерахував наслідки учорашніх ударів ворога Прокудін.

Зазначимо, що у листопаді Херсон відзначав рік звільнення від російських окупантів. За цей рік ворог фактично щодня бив по обласному центру та інших населених пунктах, руйнуючи те, що вціліло.

Для того, аби убезпечити людей і максимально відсунути ворога, Сили оборони закріпилися на деяких ділянках лівого берега Херсонської області. Ворог намагається вибити захисників із займаних позицій і при цьому не припиняє ударів по вільній частині області.