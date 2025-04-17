У Дніпрі через атаку БпЛА виникло кілька пожеж

Пізно ввечері 16 квітня російські безпілотники масовано атакували Дніпро. Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них дитина. Про це повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер міста Борис Філатов та ДСНС.

За попередніми даними, поранень через атаку ворожих БпЛА зазнали 28 людей, з них чотири дитини.

«Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі», – написав Філатов.

Він додав, що обстеження територій триватимуть до ранку, зокрема у приватній забудові.

У ДСНС повідомили, що через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані.

За інформацією журналістів «Суспільного», унаслідок атаки безпілотників в місті пошкоджено дві пам’ятки історії та архітектури – готель «Асторія» та головпоштамт.