Російські військові на Донеччині вбили двох беззбройних українських полонених
Прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства українських військових
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Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вбивства росіянами беззбройних українських військових, які здавалися в полон. Про це повідомили у відомстві у п’ятницю, 9 лютого.
У прокуратурі зазначили, що у п’ятницю, 9 лютого, мережею почало ширитись відео, на якому біля села Кліщіївка Бахмутського району військові російської армії вбили двох українських полонених.
«На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові Росії розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж», – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі Донеччини зауважили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, 2 грудня 2023 року біля села Степове Покровського району російські військові злочинці також розстріляли двох військовослужбовців Збройних сил України, коли ті здавались у полон.