Російські війська на Агрегатному заводі у Вовчанську потрапили в оточення

Підрозділи Сил оборони України вже два дні блокують спроби російських військових підрозділів вийти з оточення у Вовчанську. Про це повідомили низка російських пабліків і так званих Z-блогерів у телеграмі, пише сайт Главред.

Відомо, що окремі підрозділи окупантів проникли на завод ще 13 червня. Однак після цього вони виявились відрізаними від основних сил окремі російські підрозділи закріпилися на заводі у Вовчанську ще 13 червня. Наразі вони перебувають в оточенні з боку ЗСУ. Їм на допомогу намагаються прорватися інші російські підрозділи, однак їх спроби не мають успіху.

карта DeepState

Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Постачання медикаментів та продовольства на завод утруднене.

Зауважимо, що у зведеннях Генерального штабу ЗСУ цю інформацію поки що не підтверджують, але й не спростовують. Напередодні ввечері у відомстві повідомили, що на Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.

Нагадаємо, що росіяни перейшли в наступ на Харківщині10 травня 2024 року. Ворог прорвав кордон та спробував захопити Вовчанськ, який розташований за 5 км від кордону. Відомо, що росіяни змогли захопити кілька кварталів, однак ЗСУ активно протидіють наступу ворога. Ситуація в місті залишається динамічною, тривають активні бойові дії. 21 травня стало відомо, що Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію та зупинити просування окупаційних російських військ у місті Вовчанськ Харківської області.