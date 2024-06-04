Наслідки російської атаки на Дніпро. 4 червня 2024 року

Вранці вівторка, 4 червня, росіяни атакували Дніпро двома ракетами. Сили ППО збили ворожі цілі, але уламки ракет пошкодили цивільну інфраструктуру, здійнялась пожежа. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, двоє з них – діти. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією пресслужби Повітряних сил, росіяни атакували Дніпро двома ракетами «Іскандер-К» з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети знищили зенітники підрозділів Повітряних сил на Дніпропетровщині.

За словами начальника ОВА Сергія Лисака, уламки збитих ракет впали на цивільну інфраструктуру, внаслідок чого розпочалась пожежа. В результаті атаки постраждали 68-річний та 37-річний чоловіки, а також троє жінок – 32, 36 і 56 років. Одну із жінок та 37-річного чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Крім того, травми отримали двоє дітей.

«Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості», – розповів Сергій Лисак.

Внаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджень зазнали близько 15 автомобілів. Вибуховою хвилею вибило вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

Доповнено. О 10:20 ДСНС повідомило, що рятувальники загасили пожежу, що виникла внаслідок ранкової атаки.

Зазначимо, що в ніч на вівторок, 4 червня, росіяни також випустили по Україні чотири БпЛА невстановленого типу. Два – знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.