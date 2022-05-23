Наслідки ракетного удару росіян по Житомирщині

Вночі 23 травня російські військові завдали два ракетних удари по місту Коростень Житомирської області, заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Близько другої та близько четвертої ночі відбулися вибухи в місті Коростені. О четвертій – приліт в залізничну інфраструктуру. О другій спрацювала ППО, і болванка впала на один з жилих масивів, немає значних пошкоджень», – сказав Бунечко, якого цитує LB.ua.

Нагадаємо, 22 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Житомирській області. Вісім російських крилатих ракет збили українські воїни. Також внаслідок ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Малині Житомирської області загинув залізничник.