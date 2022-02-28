Україна зазнала втрат під час захисту від російської навали в Охтирці Сумської області

Російські загарбники, які 24 лютого вторглися в Україну і ведуть проти неї безпричинну війну, розбили військову частину в Охтирці Сумської області. Роботи з розбору завалів тривають другий день, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі – під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200х готуємо», – написав Живицький у Telegram.

Водночас, за його словами, вороги також зазнали втрат.

«Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому», – додав він.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що українські воїни на Сумщині знищили базу росіян із 96 танків і 20 «Градів»