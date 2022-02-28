Бої на Сумщині тривають з першого дня війни

У понеділок, 28 лютого, військові ЗСУ знищили у Сумській області базу російської військової техніки – 96 танків, 20 установок «Град» і 8 заправників. Про це повідомляє Суспільне.Суми з посиланням на Сумську військову адміністарцію.

Колону завдяки безпілотникам Байрактар знищили біля села Куличка на Лебединщині. У цьому районі, кажуть в адміністрації, цивільного населення не було.

Нагадаємо, що бої на Сумщині розпочалися в перший день війни, 24 лютого. Важкі протистояння ЗСУ та російських військових відтоді тривають в Сумах та Охтирці, також бої відбувалися в Конотопі й Тростянці. В Охтирці одна з найскладніших ситуацій в області: тут росіяни обстріляли дитсадок та сховище з людьми, а також підірвали нафтобазу.

Оскільки у росіян закінчується пальне, їжа та вода, у населених пунктах Сумської області почастішали випадки мародерства. Водночас місцеві мешканці чинять активний спротив ворогу, часом йдучи на військову техніку з голими руками. За свідченнями очевидців, на Сумщині стає все більше дезертирів серед російських військових: вони лишають техніку, а часом переодягаються в цивільний одяг і тікають.

Хроніка вторгнення Росії. День п'ятий– у прямій трансляції ZAXID.NET