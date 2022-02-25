В Охтирці уже кілка годин ідуть обстірли

У місті Охтирка Сумської області росіяни з БМ-27 «Ураган» обстріляли дитячий садочок та сховище з людьми. Відомо, що є загиблі і постраждалі, однак їхня кількість уточняється.

Як повідомляє «Суспільне.Суми», близько 12:15 в Охтирці вкотре почались обстріли. Росіяни обстріляли військову частину і почали рухатись у сторону Сум.

За інформацією Сумської військової адміністрації, росіяни обстрілюють Охтирку без попередження. Вони вже обстріляли місто ураганами. Потрапили у сховище та дитячий садок.

Відомо, що внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі, кількість ще уточняється.

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