У Сумах тривають бої на території міста. Наразі повідомляється про трьох загиблих і шістьох постраждалих. Про це повідомляє «Суспільне».

За інформацією «Суспільного», бої йдуть в районі військового містечка на вул. Кондратьєва. Загалом загинуло троє людей загинуло, шестеро постраждало – троє з них у важкому стані.

Водночас адміністративні будівлі Сум — під контролем України, повідомили в ОДА. У місті залишаються російські військові, тривають «точкові» бої.

За інформацією Сумської обласної державної адміністрації, станом на 15:30, йшли бої в містах Охтирка, Конотоп, був бій біля міста Суми, а місто Глухів ворог пройшов транзитом. Також були бої на трасі Кіпті−Бачівськ. Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу Київ−Москва від кордону з Росією до Чернігівської області та до Батурина.

Раніше повідомлялось, що у районі Глухова військові застосували ПТРК «Javelin» та знешкодили колонну техніки РФ. 15 танків Т-72.

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