Російські окупанти викрадають та вбивають цивільних українців, а потім намагаються видати їх за військових. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, є свідчення, що під час відступу з Київської області російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють у російських ЗМІ як «полонених» військовослужбовців Збройних сил України.

«Наших громадян переодягли у військову форму і змушують брати участь у пропагандистських відеороликах на YouTube та телеканалах. Одного з чоловіків на відео впізнали його рідні», – наголосила Денісова.

У соцмережах опублікували скріншот з російського телебачення, на якому українка впізнала свого батька – мирного жителя, якого російські окупанти викрали в Гостомелі.

Денісова додала, що про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військовослужбовця, який розповів, що у СІЗО Курська утримують понад 40 цивільних українців.

Крім того, у російських пропагандистських ЗМІ напередодні з'явилася інформація про нібито ліквідацію 93 «українських дезертирів» з Маріуполя, які втекли в цивільному одязі.

«Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України», – заявила уповноважена з прав людини.