Лижний спорт обійдеться без наших божевільних сусідів

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) не допустила росіян та білорусів у «нейтральному статусі» до кваліфікації зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх у 2026 році. Таке рішення було ухвалене на Раді FIS у вівторок, 21 жовтня.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіян і білорусів відсторонили від усіх змагань під егідою FIS (з лижних перегонів, сноубордингу, стрибків з трампліна та інших дисциплін). Окремі чиновники постійно намагались ініціювати перегляд допуску спортсменів з цих країн, а президент FIS Йоган Еліаш заявляв, що підтримує повернення російських та білоруських спортсменів до виступів у змаганнях. Зрештою, санкції залишили у дії.

До слова, МОК у вересні допустив російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх-2026 у «нейтральному статусі» за прикладом Парижа-2024. На противагу МОК, Міжнародний паралімпійський комітет взагалі скасував відсторонення Росії та Білорусі на Паралімпіаді-2026, дозволивши спортсменам виступати на Іграх під прапорами своїх держав.