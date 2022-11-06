Росіяни намагаються будь-якими силами втриматись біля Сєвєродонецька

Російське військове командування дало завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, але українські захисники потроху просуваються вперед. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час національного телемарафону, пише «РБК-Україна».

«Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ. Тому щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед – до звільнення Луганщини, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б», – сказав Гайдай.

За його словами, українські військові дуже вмотивовані і їм краще йти у наступ, аніж сидіти в окопах.

Він також зазначив, що у районі Макіївки на Сватівщині росіяни втратили близько 500 солдатів. Тіла загиблих рашистів не забирають через те, що треба тоді родичам виплачувати компенсації.

«Рашисти також не полишають спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту-плацдарму, ЗСУ звільнять наступним Лисичанськ. Під натиском наших захисників в інших містах області Сєвєродонецьк ворог просто залишить», – заявив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що бійці Збройних сил України знищили біля села Макіївка Сватівського району Луганської області батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області РФ. Мова йде про щонайменше 500 ліквідованих окупантів.