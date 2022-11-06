Кількість загиблих росіян біля Макіївки може перевищувати 500 осіб

Бійці Збройних сил України знищили біля села Макіївка Сватівського району Луганської області батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області РФ. За даними російського видання «Верстка», мова йде про сотні загиблих окупантів.

Посилаючись на одного з уцілілих росіян Алєксєя Агафонова видання пише, що кількість загиблих може перевищувати 500 осіб.

За словами росіянина, командир батальйону мобілізованих, який проходив підготовку у військовій частині № 2079, пообіцяв, що військових привезуть в район Сватово, де за 15 кілометрах від лінії фронту вони вступлять до лав «територіальної оборони». Однак у ніч на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення, наказали окопуватися і утримувати лінію оборони.

«Нас викинули у посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, «гради», міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. З 570 людей вціліло 29, ще 12 поранено, решта – все», – розповів Агафонов.

Агафонов також додав, що раніше на цих позиціях розбили як мінімум ще один батальйон з мобілізованих.

«По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці, а на передку – мобілізовані», – розповів Агафонов.

За його словами, місцеві та контрактники не хочуть воювати, а до району Сватового звозять мобілізованих з усієї країни, щоб закривати «дірки» в обороні. У Сватовому, куди після обстрілу відступили уцілілих з батальйону Агафонова, «ходять групи від 2 до 5 осіб» з інших розбитих батальйонів.

За його словами, українці зачистили усю територію, де воювали мобілізовані.

Інформацію виданню також підтвердила дружина ще одного мобілізованого, що вижив, – Людмила Черних.

«Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл і вони з Краснодона якимось чином дісталися до Сватового, де зараз ховаються. Вони зараз бояться кудись йти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх кинуло і вони не знають, що робити, просто просять допомоги», – розповіла Черних.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тис. людей.

31 жовтня російський диктатор Владімір Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено. Під час цієї мобілізації було мобілізовано понад 300 тис. людей.