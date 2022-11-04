У регіоні зростає невдоволення ходом мобілізації для війни в Україні

Влада російського Владивостока готується до масових акцій протесту через протидію місцевого населення мобілізації. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони у Telegram.

«Місцева влада Владивостока приморського краю РФ готується до можливих акцій масової непокори. Ці побоювання пов’язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території краю», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, місцева поліція та спецслужби планують заходи щодо протидії можливим акціям протесту та посиленню поліцейського режиму в регіоні.

Росіяни перевірять працездатність систем відеоспостереження установ та організацій у місті та нададуть віддалений доступ до них представникам правоохоронних органів.

Також передбачається, що найближчими місяцями навіть на санкціонованих владою масових заходах встановлюватимуться рамкові металошукачі на вході.

«Наразі переважна частина місцевого населення не підтримує проведення так званої «спеціальної військової операції» та мобілізаційних заходів на території краю. Причинами такої є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами ЗC РФ в ході бойових дій», – додали у розвідці.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Владімір Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено. Під час цієї мобілізації було мобілізовано понад 300 тис. людей.