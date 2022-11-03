Українське Товариство мало на території Криму 10 приміщень, 6 автомобілів та оргтехніку

Російський Червоний Хрест вкрав майно Товариства Червоного Хреста України в окупованому Криму. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, це сталося за мовчазної згоди Міжнародної Федерації Червоного Хреста.

За словами Лубінця Українське Товариство мало на території Криму 10 приміщень у власності загальною площею 641 квадратний метр, а також 6 автомобілів та оргтехніку для роботи персоналу. Та все це майно було «окуповане» російським Червоним Хрестом.

Лубінець звернувся до Міжнародної федерації із листом, в якому просив пояснити «окупацію» росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його російському на відповідність їх принципів.

«Станом на сьогодні, відповіді я не отримав. Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації», – заявив він.

«Чи вважати ці дії Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху Червоного Хреста з усього світу?», – додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.