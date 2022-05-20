30-річний російський загарбник Василь Литвиненко причетний до вбивств мирних жителів у Бучанському районі Київської області

Прокуратура ідентифікувала командира роти 64 окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних у Бучанському районі на Київщині.

Як повідомила 20 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, ним виявився 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко – командир роти 64 окремої мотострілецької бригади російських сухопутних військ, яка входить до складу 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством.

За словами Венедіктової, він був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Як наголосила генпрокурорка, він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.

«Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танка розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом», – розповіла Венедіктова.

Вона зазначила, що зараз встановлюються інші співучасники цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

Нагадаємо, від рук росіян у Київській області вже загинули щонайменше 1288 мирних жителів. Київщину повністю звільнили від російських загарбників на початку квітня. Вони вдерлися на територію області у перший день повномасштабної війни – 24 лютого.