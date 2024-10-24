Російський обстріл пошкодив залізницю між Миколаєвом та Херсоном
До відновлення колій «Укрзалізниця» доправлятиме пасажирів, які рухаються до Херсона, автобусами
Росіяни здійснили обстріл південних регіонів України, пошкодивши залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» у четвер, 24 жовтня.
Чим саме росіяни обстріляли залізницю, в компанії не уточнили. Загроза застосування ворожого озброєння на Херсонщині та Миколаївщині тривала приблизно з 01:00 до 03:00.
«Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами. Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
У пресслужбі компанії зазначили, що ремонтні бригади вже виїхали на ремонтні роботи до пошкодженої ділянки. До слова, «Укрзалізниця» не оголосила про затримки жодного потяга, який рухається через Миколаївщину та Херсонщину – у компанії повідомили, що встигнути відремонтувати пошкоджені колії планують до відправлення зворотного потяга з Херсона.
Зазначимо, у пресслужбі Херсонської ОВА пошкодження залізничних колій наразі не коментували. Інформації про постраждалих на момент публікації немає.