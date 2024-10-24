Колії планують відновити до відправлення зворотного поїзда з Херсона

Росіяни здійснили обстріл південних регіонів України, пошкодивши залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» у четвер, 24 жовтня.

Чим саме росіяни обстріляли залізницю, в компанії не уточнили. Загроза застосування ворожого озброєння на Херсонщині та Миколаївщині тривала приблизно з 01:00 до 03:00.

«Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами. Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

У пресслужбі компанії зазначили, що ремонтні бригади вже виїхали на ремонтні роботи до пошкодженої ділянки. До слова, «Укрзалізниця» не оголосила про затримки жодного потяга, який рухається через Миколаївщину та Херсонщину – у компанії повідомили, що встигнути відремонтувати пошкоджені колії планують до відправлення зворотного потяга з Херсона.

Зазначимо, у пресслужбі Херсонської ОВА пошкодження залізничних колій наразі не коментували. Інформації про постраждалих на момент публікації немає.