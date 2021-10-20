Російський опозиціонер має вийти з колонії улітку 2023 року

У середу, 20 жовтня, Європарламент оголосив лауреата щорічної премії «За свободу думки». Ним став російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває у російській в'язниці. Про це у Twitter повідомила фракція Європейської народної партії, яка і номінувала Олексія Навального на премію «за мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини».

Під час оголошення результатів євродепутати назвали Олексія Навального головним політичним опонентом російського президента Володимира Путіна, який боровся проти корупції режиму.

Серед інших номінантів на премію «За свободи думки», відомої також як премія Сахарова (на честь радянського академіка-дисидента), були болівійська політична активістка Жанін Аньєс, яка зараз також перебуває у в'язниці, та група афганських правозахисниць.

Олексія Навального в Росії у лютому засудили до трьох років в'язниці за звинуваченням у шахрайстві. Сам він називає свою справу політично вмотивованою.

Нагадаємо, що у 2018 році премію «За свободу думки» від Європарламенту присудили українцю Олегові Сенцову, який тоді також перебував у російській в'язниці.

Премія заснована у 1988 році і вручається за внесок у боротьбу за права людини у всьому світі. Її першими лауреатами у 1988 році стали Нельсон Мандела та радянський дисидент Анатолій Марченко. У 2020 році Європейський парламент нагородив премією Сахарова «білоруську опозицію» в особі її тодішньої «Координаційної ради».

Як інформував ZAXID.NET, цьогорічну Нобелівську премію миру розділили російський журналіст Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.