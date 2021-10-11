А багато, виявляється, змінилося. А я і не знав. «Новую Газету» тепер спонсорує партнер Чемезова, мільярдер Адоньєв. Дочка Дмитра Муратова працює радником Набіулліної. Сам Дмитро Андрійович, виявляється, випиває з Пєсковим і Тіною Канделакі. Юлія Полухіна тепер штатний співробітник «Раша Тудей» – відкрила там новий проект «Діти війни». За порятунку дітей Донбасу. «Ми будемо робити все, що у наших силах, спільно з керівництвом республік. Багато для таких дітей сьогодні робить дружина глави ДНР Ірина Пушиліна». А за два абзаци до цього: «У грудні 2014- го я вперше повезла гуманітарну допомогу в Донбас. Збір проводила «Новая газета», в якій я тоді працювала, акція називалася «Дитячий розмір». Тоді мій головний редактор Дмитро Муратов підтримав мене, і я привезла дві «газелі» взуття, памперсів, одягу».

Це я не до того, щоб в черговий раз накинути на вентилятор з приводу лауреата або його сім'ї. Боронь боже.

Це я до того, про що вас попереджав, друзі мої. Мої колишні колеги. Ще десять років тому.

Ви стали невиразні.

До ступеню змішування.

Пєсков, Набіулліна, Нобелівка, опозиція, Канделакі, Венедиктов, ліберали, демократи, «Раша Тудей», Чемезов... Змішалися в купу діти і олігархи.

Рейх повинен бути кришталево чистим. Не може не бути. Він і буде. На святому стоїмо, на допомозі дітям.

Найкращу аналогію, яку я чув, провів, звичайно ж, як завжди Айдер Муждабаєв. У бочку з квашеними огірками можна, звичайно, покласти свіжий огірок. І якийсь час він буде залишатися свіжим. Окремо стоячим. Зеленим і тверденьким. Але у підсумку він все одно скисне. Це неминуче. У бочці з розсолом все хрусткі огірки стають м'якими і млявими.

Або їх з'їдають. Це закон природи.

Ви всі скисли, друзі мої. Мої колишні колеги.

Сидиш і холонеш від думки – якби Політковська зараз була живою, вона разом з Доктором Лізою і Іриною Пушиліною теж рятувала б дітей Донбасу. І з Лідою Моніавою вивозила б на відпочинок у захоплений Крим.

Але я, власне, не про це. Я про фінансову частину премії, яку Дмитро Андрійович вирішив передати в фонд «Коло добра». Фонд для допомоги дітям зі спінальною м’язовою атрофією. Фонд, який багато в чому створений зусиллями самого Муратова. Він бився, бився у ці двері – і пробив її.

І тепер фонд створений. Указом Путіна. Особисто.

Голова правління – якийсь там протоієрей. Голова правління. Медичного фонду. З важкими захворюваннями, які може лікувати тільки передова наука. Протоієрей.

Голова ради – тітка, заступниця міністра охорони здоров'я. Ну, тобто саме та, хто мала б зробити так, щоб питань про фонди хворих дітей в країні з нереальними нафтовими доходами взагалі не було.

Рада Фонду – божевільна православна Кузнєцова, дитячий омбудсмен при Путіні. Православний дитячий омбудсмен .. Горох і різки!

Заступник керівника ФНС, заступник міністра праці, заступник міністра фінансів. В опікунській раді – Рошаль, Федермессер, Хабенський – та-дам! – Чулпан Хаматова, голова громадської палати.

Ну, коротше, повний набір.

Алло, ви самі себе хоч чуєте? Перечитайте цей абзац ще раз.

І ось в цей Фонд Муратов віддає гроші.

І у мене тільки одне питання. Ця премія називається – премія МИРУ. У вас є країна. В якій є нафта, газ, алмази, золото, вся таблиця Менделєєва, п'ятнадцять морів, два океани, річки-гори і озера, армія і космос, металургія і атомні станції, від Калінінграда до Владивостока, сто сорок мільйонів населення і вагони бабла, бабла, бабла...

І ось ваша країна з усім своїм баблом, нафтою, економікою і танками нападає на найбіднішу країну Європи. У якої нічого цього немає. Яка в чотири рази менша за населенням, на порядки менша за економікою та з відсутньою на той момент армією.

І вбиває п'ятнадцять тисяч людей. Два мільйони робить біженцями. Триста тисяч окупує і бере в заручники. Цілий народ. На їх рідній землі. Проводить там зачистки і каральні операції.

Залишаючи дітей сиротами, інвалідами, біженцями, з диким ПТСР і вбитими.

Кому треба віддати гроші?

Звичайно ж, дітям багатющої, бл***, країни – окупанта і вбивці!

Росіянин – завжди шовініст. Завжди. Без винятків. Яким би найліберальнішим він не був. Хоч нобелівським лауреатом. Для нього є лише росіяни. Точніше, так. Є в першу чергу москвичі – еліта еліт – і інші росіяни з регіонів, які ліміта, звичайно ж, але все одно Я Русский Боже Какой Восторг.

А всіх інших – всяких там урюків, чучмеків, ч4рок, бульбашів, чухонців, 404лов і інших 4@рножопих – для нього не існує. В його світі їх просто нема. Вони просто перебувають за бульбашкою його свідомості. Це навіть не зі зла. Він просто так влаштований. Я сам таким був.

Наша країна напала на іншу країну на її території і залишила тисячі сиріт, кому треба допомагати?

Нашим бідним діткам! Адже страждати можуть тільки вони.

Від моменту отримання Нобелівської премії до моменту вступу в лайно російський ліберал протримався сорок хвилин. Рекорд, безумовно.

Здавалося б. Ти Нобелівський лауреат. Премії Миру. В країні окупантів. Борешся з Путіним. Перше, що одразу спадає на думку – стоячи на цій сцені, хочу заявити, що віддаю цю премію на підтримку сімей кримських татар, заарештованих моєю країною-окупантом. На підтримку дітей солдат ВСУ, убитих моєю країною. Я вже мовчу про підтримку госпіталям України – це в очах російського ліберала буде розцінене як спонсорування тероризму, про допомогу ВСУ я взагалі мовчу, від цього він хитається нажахано, реально нажахано, як від змії. Але якщо ти вже вирішив допомогти дітям, то питання, як на мене, гранично просте – між дітьми тих, кого вбивають, і тих, хто вбиває?

Ні?

Ні. І ось Нобелівський комітет в особі лауреата, борючись з війною, безпосередньо відправляє гроші в фонд Путіна, що веде війну, протоієрею, який цю війну благословляє. Ну, воно й правда, нехай фінансове навантаження на країну буде менше – тепер вивільнені гроші можна буде витратити на новий танк.

Приголомшливої мудрості рішення комітету. Приголомшливої мужності рішення лауреата.

Головний редактор «Фолькіше Беобахтер» вирішив віддати Нобелівську премію миру в заснований особисто Фюрером фонд порятунку хворих німецьких дітей. Ура, ура, яке щастя – аплодують цьому благородну рішенню євреї Польщі з окупованого Данцига.

Ви, мої українські колеги, вітайте, звичайно. Плескайте у долоні. Дивіться в рот. Шукайте не таких лібералів. Сподівайтеся на зміни. На не таких росіян. На Навального. Як, знову ж таки, прочитав сьогодні в стрічці, не знаю, чи хоче автор, щоб я вказував його ім'я – різниця між Навальним і Гіркіним полягає в одному: Гіркін хоче відродити імперію завтра, а Навальний – післязавтра.

Ось, власне, і все.

І ось в Росії за весь час її існування є три Нобелівських лауреати миру. Один придумав найпотужнішу у світі зброю масового знищення. Потім, правда, все зрозумів і прозрів. Другий рубав саперними лопатками Тбілісі, хотів душити танками Ригу і Вільнюс. Але не зміг. Просто сил не вистачило. Все розвалилося само. І за це отримав нобелівку. Але так нічого і не зрозумів досі. Третій, будівельник прекрасної Росії майбутнього з сильною армією, економікою, космосом і протоієреями, рятує дітей окупантів.

І четвертий, поки ще кандидат, який зіґував на фашистських маршах, який закликав депортувати грузинів, збивати їхні цивільні літаки, бомбардувати столицю і будувати фільтраційні табори для таджиків.

Збудували. Тепер у них сидять його послідовники.

Країна ох****** миротворців.

Ваш терорист.

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