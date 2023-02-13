У Києві колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини

Працівники Служби безпеки України викрили й затримали у Києві російського колаборанта, який намагався працевлаштуватись волонтером місцевого представництва «Товариства Червоного Хреста України». Про це у понеділок, 13 лютого, повідомила Служба безпеки України.

Колаборант з початку повномасштабного вторгнення запропонував росіянам свою допомогу й був керівником сектору «управління пенсійного фонду "ЛНР" у Новопсковському районі» окупаційної влади. Слідчі зазначили, що на «посаді» колаборант сприяв поширенню кремлівського режиму та запроваджував у Луганській області «рубльову зону» через пенсійні виплати.

Чоловік намагався стати волонтером і втекти за кордон

Працівники СБУ у липні 2022 року викрили зрадника та й оголосили його у розшук. Слідчі встановили, що колаборант таємно приїхав до Києва й намагався стати волонтером місцевого представництва «Товариства Червоного Хреста України». Зрадник переконував гуманітарну установу, що є переселенцем з Луганщини і приховав свою співпрацю з ворогом.

За інформацією СБУ, у подальшому колаборант планував втекти за кордон під виглядом волонтера. Однак правоохоронці затримали чоловіка й повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Наразі мешканець Луганщини перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років в'язниці.