Росія не змогла набрати достатньо голосів для переобрання у керівну раду Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) – авіаційного агентства ООН, що складається із 36 країн. Про це пише Reuters.

Посол України в Канаді Юлія Ковалів у коментарі Reuters зазначила, що таке рішення країн стало наслідком порушення Росією суверенного повітряного простору України, зокрема через бомбардування аеропортів. А це суперечить Чиказькій конвенції, яка встановлює основні принципи глобальної авіації.

«Важливо, що всі члени ICAO звернули увагу на таке різке порушення Чиказької конвенції», – сказала вона.

Представник РФ заявив, що його країна розглядає результати голосування «як суто політичний крок, який не має нічого спільного з позицією Росії у сфері цивільної авіації».

Нагадаємо, що європейські авіаперевізники зупинили польоти до Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, а російським авіакомпаніям заборонили влітати у повітряний простір ЄС.