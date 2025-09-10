Головного героя зіграє актор театру та кіно Артем Пльондер

Розпочалися зйомки пригодницької комедії «Виговський». Восьмисерійний фільм розповідає про шпигуна, який після викриття змушений погодитись на провальне завдання, щоб уникнути страти, повідомили у пресслужбі телеканалу.

Іван Виговський – молодий дипломат, який звик до інтриг, балів та кулуарної політики у Варшаві. За наказом Гетьмана Виговський вирушає на хутір поблизу Батурина, де на нього чекають інтриги, зради та амурні пригоди. Серед хаосу він має звести сторожову заставу, пункт опору, щоб протистояти можливому московському нападу.

Іван змушений вдаватися до хитрощів, аби мотивувати мешканців хутора, які відмовляються вірити у потенційний наступ ворога.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

Це вигадана авантюрна комедія, події якої розгортаються у першій половині XVII століття. Автори наголошують, що «Виговський» ‒ це не історична реконструкція подій, а яскрава, смішна та водночас драматична вигадана історія про те, як формується сильна особистість, викристалізовуються цінності, народжуються справжній лідер та згуртованість. Навіть невеликий хутір може дати гідну відсіч імперії, якщо його очолює людина з серцем.

Головного героя зіграє актор театру та кіно Артем Пльондер. Також у стрічці зіграють Віталій Ажнов («Малевич»), Дар’я Легейда («Крашанка»), Олександр Ярема («Уроки толерантності») та інші. Режисером стрічки та співавтором сценарію став Семен Горов («Останній москаль», «Пригоди S. Миколая»).