Слідчі ООН з’ясували, що російські найманці, дислоковані в Центральноафриканській Республіці, вбивали мирних мешканців, грабували будинки і застрелили вірян в мечеті під час великої військової операції на початку цього року. Про це пише The New York Times з посиланням на отриманий звіт для Ради Безпеки ООН.

У звіті ідеться, що російські найманці, які діють під виглядом беззбройних військових радників, вели урядові війська в бій під час витіснення повстанців з декількох міст в січні і лютому.

Російські бойовики розмістилися в великих гірничодобувних центрах країни з великими запасами алмазів.

Порушення з боку російських і союзних урядових військ «включали випадки надмірного застосування сили, не вибіркові вбивства, захоплення шкіл і великомасштабні грабежі, в тому числі гуманітарних організацій».

У грудні російські служби безпеки відкрили вогонь по вантажівці, яка наближалася до блокпосту в місті Гримар, в результаті чого, як з'ясували слідчі, загинули три мирні жителі і 15 були поранені.

Потім в лютому росіяни на чолі урядових військ атакували мечеть Аль-Таква в Бамбарі, де повстанці сховалися серед вірян. У повідомленні говориться, що щонайменше шість мирних жителів були вбиті, коли росіяни штурмували мечеть, стріляючи зі зброї.

У звіті також задокументовано вбивство російськими військами ще п'яти мирних жителів, в тому числі двох людей з обмеженими можливостями.

Крім того, російських військових обвинувачують в крадіжці грошей, мотоциклів та інших цінностей під час обшуку будинків. Російські офіційні особи заперечують, що їх сили вели вогонь по мирних жителях або здійснювали зловживання.

Координатор російської військової місії в Бангі повідомив слідчим, що повстанці використовували мечеть Таква як вогневої позиції. Але він заперечував, що росіяни проникли в будівлю або відкрили вогонь по мирних жителях.

Як зазначається, звіт ООН буде опублікований на цьому тижні.

ЦАР звернулася до Росії в 2017 році, щоб відібрати контроль над своєю торгівлею алмазами у повстанців і допомогти покласти край конфлікту, в результаті якого з 2012 року загинули тисячі, а понад мільйон людей стали біженцями.

Кремль запропонував направити неозброєних військових інструкторів для допомоги в навчанні центральноафриканської армії для виконання місії, схваленої ООН, яка зробила виняток зі збройного ембарго на ЦАР, що діє з 2013 року.

Але, пише NYT, швидко стало зрозуміло, що російські «інструктори» насправді були озброєними найманцями, і операція перетворилася на завуальовану спробу зміцнити вплив і укласти ділові угоди для Кремля в Африці, включаючи угоди, пов’язані з алмазами.

Кілька компаній, в яких працюють «інструктори», пов'язані з Євгеном Пригожиним, який близький до президента РФ Володимира Путіна і якому в 2019 році в США пред'явили звинувачення у фінансуванні інформаційної війни і зриві американських виборів 2016 року.

В березні інший орган ООН звинуватив компанію, пов'язану з Пригожиним, в причетності до позасудових страт, насильницьких зникнень і тортур. Хоча російські офіційні особи заявляють, що у них ніколи не було більше 550 «інструкторів» в країні, слідчі ООН виявили, що іноді їх число сягало 2100 чоловік.

В останні роки російські «підрядники» з забезпечення безпеки з'явилися і в інших постраждалих від конфліктів африканських країнах, включаючи Лівію, Мозамбік і Південний Судан.