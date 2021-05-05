Російський найманець охороняє президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадері

Російські військові у Центральній Африканській Республіці самовільно страчували людей, застосовували тортури та насильство, а також проводили принизливі для людської гідності арешти. Про це йдеться розслідуванні видання RFI, яке посилається на звіт місії ООН.

Йдеться про три воєнізовані угруповання, які діють у ЦАР на боці урядової армії: «ПВК Вагнера», Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU. За даними RFI, учасники цих формувань убивають і катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування і займаються грабунками.

Основним джерелом інформації в матеріалі є доповідь спеціальної робочої групи ООН про використання найманців у Африці. Експерти ООН заявили про «серйозні порушення прав» з боку російських сил.

У звіті повідомляється, що тільки із січня до середини квітня 2021 року російські військові здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань і 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.

Серед злочинів, детально описаних в публікації, є розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули троє мирних жителів, страта в середині лютого трьох мирних жителів у мечеті, групове зґвалтування 25 лютого 24-річної місцевої жительки.

Посольство Росії в ЦАР поки не коментувало матеріал, опублікований RFI, але раніше зробило заяву щодо доповіді робочої групи ООН, назвавши інформацію, яка міститься в ній, «спекуляцією». У дипломатичній місії також вважають, що експерти ООН не висунули «неспростовних доказів».

Що відбувається в ЦАР і до чого тут росіяни

У Центральноафриканській Республіці з 2013 року триває збройна боротьба між повстанцями і чинною владою. З Росії до ЦАР для допомоги чинному президенту перекидаються військові консультанти і найманці з важкими озброєннями та бронетехнікою. Західні засоби інформації повідомляли, що кількість російських найманців може становити близько двох тисяч осіб.

Вони воюють разом із урядовою армією, а також охороняють ключові контрольні пункти і стратегічні об’єкти. У Кремлі це заперечують. Посол Росії в ЦАР заявляє про присутність 535 російських «інструкторів», які «не беруть участь у бойових діях, якщо тільки їх самих не атакують».

Наприкінці 2020 року, влада Центральноафриканської Республіки повідомила, що, відповідно до двосторонніх угод у царині безпеки, Росія й африканська держава Руанда скерували до них додатково «кілька сотень військовослужбовців і важке озброєння».

Це пов’язано з посиленням боїв між урядовими силами і підрозділами різноманітних повстанців, які об’єдналися і створили коаліцію, щоб протистояти чинному президенту Фостену-Аршанжу Туадері.