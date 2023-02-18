Росія накопичила біля України приблизно 450 літаків тактичної авіації і 300 гелікоптерів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Kyiv Post.

За його словами, ці літаки та гелікоптери розміщені в Росії не менше ніж за 200 кілометрів від кордону. Вони зосереджені в різних місцях, але поза межами досяжності українських вогневих засобів. Юсов каже, що окупанти розмістили авіацію за 200 кілометрів або більше, щоб не потрапити під вогонь HIMARS.

Представник розвідки розповів, що Росія може використати ці літаки та гелікоптери для підтримки наступу на сході, передусім на Донбасі, намагаючись виконати завдання Путіна й захопити Донецьку і Луганську області до кінця березня.

Проте Юсов передбачає, що здійснити цю ціль росіяни не зможуть навіть з авіацією.

«Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не тільки нашу протиповітряну оборону, а й авіацію, включно з винищувачами F-16, щодо яких Україна веде переговори з нашими іноземними партнерами», – сказав Юсов.