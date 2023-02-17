Поблизу Сумщини немає ударних угруповань росіян. Як зазначили у Сумській ОВА у п'ятницю, 17 лютого, інформація про 10 тис. окупантів біля кордону є провокацією ворога.

«Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано. ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерел цих даних. За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО», – мовиться у повідомленні.

Британське видання The Times розповіло з посиланням на українських військових, що Росія стягнула до кордону 10 тисяч загарбників та облаштувала польовий шпиталь. За інформацією ЗМІ, пересування ворога зафіксували українські військові у прикордонних районах Сумської області. Журналісти The Times процитували старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова.

«По той бік кордону зосереджено 10 тис. російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була», – розповів виданню Андрій Гулаков.

Військовий вважає, що росіяни готуються до наступальних дій. За його словами, у 2022 році ситуація була схожою, коли ворог імітував навчання.