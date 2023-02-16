Росія ще зберегла достатньо велику кількість літаків, проте малоймовірно, що вона через це вирішить різко розширити повітряну кампанію. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

РФ продовжує використовувати у бойових діях приблизно ту ж кількість літаків і гелікоптерів, як і багато місяців поспіль до цього. Вильоти протягом останнього тижня і справді почастішали, порівняно з попередніми, але повітряна активність залишається приблизно на рівні з тією, що спостерігалася з літа 2022 року.

Британська розвідка вважає, що повітряні сили РФ продовжують відігравати у війні значно меншу роль, аніж могли би – через те, що для них є суттєвою проблемою і українська ППО, і загроза ударів по аеропортах базування, що змушує командування роззосереджувати літаки. Російські винищувачі працюють майже виключно з-понад території, контрольованою РФ, що знижує ефективність їхнього застосування, але й знижує ризики для них.

По території Росії, у ВКС скоріш за все залишається практично неушкоджений флот із близько 1500 військових літаків, попри те, що з початку повномасштабної війни було втрачено понад 130. Втім, малоймовірно, що ВКС зараз готуються до значного розширення повітряної кампанії, тому що за нинішньої ситуації на полі бою це загрожує їм неприйнятними втратами літаків.

Видання FT напередодні написало, що Росія накопичує поблизу кордону з Україною авіацію, це може свідчити про підготовку до повітряної битви.