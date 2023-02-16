Російські загарбники готують нову масовану ракетну атаку на Україну, яка може статись 23-24 лютого. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.

«Вони [росіяни] готуються і будуть намагатися саме на 24, або 23 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитись, більше того, ми до цього готові», – заявив Данілов.

За його словами, в Україні вже розуміють, що являють собою подібні атаки, коли на Україну летіло від 115 до 120 ракет.

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу України, окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками. Вона наголосила, що російські окупанти тяжіють до певних дат і лютий для них – «специфічний місяць».

Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Половину з випущених ракет вдалося збити.