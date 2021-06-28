Розвідка США підозрює Росію в «звукових атаках», що призвели до появи низки дивних симптомів у американських дипломатів на Кубі в 2017 році. Про це пише The Washington Post.

Розвідники припускають, що для акустичної атаки Росія могла використовувати мікрохвилі.

«Після повідомлень про подібні випадки в Китаї, Росії і навіть в Штатах, співробітники американської розвідки тепер заявляють, що вони підозрюють, що в цьому винна Росія, можливо, за рахунок використання мікрохвиль або інших форм спрямованої енергії», – йдеться у повідомлені.

Повідомляється, що очікуються нові раунди розслідувань.

У 2017 році Держдепартамент США заявив, що розглядає можливість закриття посольства на Кубі через загадкові симптоми, серед яких нудота, запаморочення і тимчасова втрата слуху або пам'яті, спостерігалися у 19 дипломатів із США.

Повідомлялося, що для спричинення симптомів використали «звукові атаки».

Тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що саме уряд Куби відповідальний за атаки. Докладний медичний звіт про акустичні атаки з'явився в березні 2018 року.

У 2018 році американський вчений Алан Фрей, який довгий час працював консультантом низки федеральних органів влади, припустив, що мікрохвильові атаки на дипломатів США Куба організувала за участю Росії.