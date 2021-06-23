Інформаційна брошура розповідає, що робити, якщо навколо вас ведуться бойові дії

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у середу, 23 червня, презентував брошуру «У разі надзвичайної ситуації або війни».

«Це – максимально стислий набір порад, як діяти, щоб убезпечити себе під час небезпечних подій. Він стане у нагоді як для ознайомлення наперед, так і для того, аби переглянути й не розгубитись в момент небезпеки», – кажуть у Центрі і додають, що у підготовці використали міжнародний досвід та досвід, набутий в Україні за минулі 7 років.

У брошурі є поради і про те, як облаштувати помешкання, якщо воно потрапило у зону збройного конфлікту, і про «тривожну валізку», і навіть про те, як треба вдягатись, якщо людина опинилась в епіцентрі загрози та чому не варто фотографувати чи сперечатись з озброєними людьми.

У Центрі зазначають, що вперше брошура містить поради з інформаційної безпеки, аби захистити мирне населення від спроб російського агресора посіяти паніку. До її підготовки долучились ДСНС та Міноборони, низка громадських організацій. Планується надрукувати перші 100 тисяч екземплярів після проведення тендеру – їх поширюватимуть у південних і східних областях України. Брошуру також мають перекласти на російську та кримськотатарську мови, а ще – на англійську.

Електронна версія брошури доступна вже зараз за посиланням. Згодом її додрукують для розповсюдження в усіх регіонах України.

«Ми закликаємо завантажувати, ознайомлюватись і поширювати її. І заохочуємо громадські організації, центральні та регіональні органи влади викладати брошуру на своїх інформаційних ресурсах», – закликають у Центрі.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики, так званий центр протидії дезінформації і російській пропаганді, створили у березні. Його очолила журналістка Любов Цибульська.

Як раніше повідомляв міністр культури Олександр Ткаченко, центр відслідковуватиме фейки, викривлену інформацію і ворожу пропаганду. Також до завдань центру входить підвищення медіаграмотності українців, «щоб люди самі вчилися перевіряти інформацію, фільтрувати її, та відрізняти фейки від справжніх новин».