Якщо Україна і надалі чинитиме рішучий опір окупантам і виснажуватиме російську армію, Владімір Путін може почати прямо погрожувати Заходу ядерною зброєю. Про це сказав директор Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Беррієр, пише Bloomberg.

За його словами, тривала війна загрожує скороченням російського модернізованого арсеналу озброєнь, а економічні санкції, ймовірно, кинуть РФ в затяжну економічну депресію та дипломатичну ізоляцію.

«Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, вона, ймовірно, все більше покладатиметься на свої ядерні засоби стримування, щоб сигналізувати Заходу та проєктувати силу на свою внутрішню та зовнішню аудиторію», – сказав Беррієр.

Він додав, що попри сильніший, ніж очікувалося, опір України та відносно високі втрати на початкових етапах конфлікту, Москва, схоже, сповнена рішучості просуватися вперед, використовуючи більш смертоносні засоби, доки український уряд не буде готовий погодитися на вигідні для Москви умови.

Подібний прогноз щодо ескалації війни озвучив напередодні і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що попри активні переговори між РФ та Україною, зараз немає жодних ознак того, що Кремль дійсно хоче вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.