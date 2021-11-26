Закордонні паспорти п'ятьох колишніх працівників розвідки, які готували операцію щодо затримання найманців ПВК «Вагнера», визнали недійсними. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Ідеться про Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзеру, тодішнього очільника ГУР МО Василя Бурбу та ще одного розвідника, який попросив не називати його ім'я.

Підставою для такого рішення є те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства. Журналісти з'ясували, що документи вилучили на основі відповідного листа на бланку Міграційної служби прикордонникам.

У Міграційній службі відповіли журналістам, що такий лист нібито ніколи не готували та не надсилали прикордонникам. Там також зазначили, що нічого не знають про порушення у паспортах цих розвідників.

Законодавство передбачає, що цей лист мала б доставляти фельд'єгерська служба. Проте журналісти з'ясували, що вона нічого не доставляла.

Голова Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив «Схемам», що такі листи може надсилати й звичайна пошта. Він запевнив, що прикордонники взяли до уваги цей лист, тому що не помітили у ньому ознак підробки. У Прикордонній службі журналістів запевнили, що вже видалили записи про недійсність паспортів. Проте Юрій Семенюк своїм закордонним паспортом уже не скористається. А все через те, що його порізали прикордонники після спроби чоловіка виїхати за кордон.

Юрій Семенюк вважає, що це може бути спробую тиску влади на розвідників.

«В той же час журналіст Bellingcat Христо Грозєв анонсував розслідування. І було багато публікацій щодо цього. І, можливо, хтось вважав, що ми, чи я особисто, чи цих п'ять чоловіків будемо шукати можливість зустрічі з Христо Грозєвим і летіти в Болгарію чи за кордон, не знаю», – сказав Семенюк.

Нагадаємо, що Bellingcat 17 листопада опублікував розслідування щодо операції українських спецслужб із затримання найманців приватної військової компанії «Вагнера».

Посилаючись на колишнього очільника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу, розслідувачі повідомили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень.

Напередодні Україна досягла домовленостей щодо нового перемир'я на Донбасі (яке набуло чинності 27 липня 2020-го). За словами Бурби, Офіс президента заявив: якщо операція триватиме, як було заплановано, і завершиться затриманням «вагнерівців» 25 липня, режим припинення вогню припиниться ще до його початку.

Пізніше, за словами Бурби, представники Офісу президента запропонували скоротити затримку до 4 днів, тож виліт і захоплення «вагнерівців» перенесли на 29 липня 2020 року.

Але фактично в ГУР МОУ змогли перебронювати квитки для «вагнерівців» на 30 липня.