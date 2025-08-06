Юрій Копина повернувся у свій колишній клуб

Правий захисник Юрій Копина став гравцем «Руха», повідомляє офіційний сайт львівського клубу. До «жовто-чорних» 29-річний оборонець приєднався у статусі вільного агента, підписавши контракт на один сезон – до 30 червня 2026 року. За команду Івана Федика захисник виступатиме під номером 23.

Нагадаємо, Копина – уродженець Пустомит. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у 2012 році у харківському «Металісті». У 2016-му став гравцем ФК «Львів», звідки за півроку перебрався у «Рух», з яким пройшов шлях від Другої ліги до еліти українського футболу. Загалом у складі «жовто-чорних» захисник провів 109 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 6 асистів.

Влітку 2021 року Копина перейшов до «Олександрії», з якою минулого сезону завоював срібло чемпіонату України. В складі «містян» оборонець зіграв 68 матчів, забивши 2 голи та віддавши 2 асисти. 1 липня 2025 року Юрій покинув «Олександрію» у статусі вільного агента і готувався стати гравцем «Епіцентра», однак «Рух» перехопив футболіста у новачка елітного дивізіону. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.