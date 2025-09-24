«Рух» проти «Полісся»: анонс матчу 1/16 фіналу Кубка України
Львів'яни спробують зупинити зіркову команду Руслана Ротаня
До теми
- «Рух» зазнав сенсаційної поразки від «Епіцентру», не зумівши реалізувати пенальті у доданий час ZAXID.NET
- «Карпати» врятувались від ганьби з «Полтавою», розписавши вже четверту нічию поспіль ZAXID.NET
- «Шахтар» втратив перемогу над «Металістом 1925» і не зміг наздогнати «Динамо» на вершині УПЛ ZAXID.NET
У середу, 24 вересня, «Рух» в 1/16 фіналу Кубка України прийматиме «Полісся». Поєдинок відбудеться у Львові й розпочнеться о 18:00. Протистояння цієї стадії складається з одного поєдинку.
«Рух» у попередньому раунді не без проблем пройшов «Корміл» із Яворова, здобувши перемогу з рахунком 2:1. Своєю чергою «Полісся», як і три інші учасники єврокубків – «Динамо», «Шахтар» та «Олександрія», – перше коло змагань пропускало і вступає у боротьбу лише на стадії 1/16 фіналу.
У своїй історії «Рух» та «Полісся» зустрічались чотири рази – всі матчі відбувались в межах УПЛ. Двічі перемогу святкували львів’яни, а ще двічі була зафіксована нічия.
FAVBET фаворитом матчу вважає «Полісся». На перемогу «вовків» дають 2,23, тоді як успіх «Руху» оцінюють у 3,15. Нічия котирується в 3,30.
Фахівці не очікують від команд великої кількості забитих голів: тотал 2,5 більше становить 2,05, тоді як тотал менше 2,5 – 1,74.
Нагадаємо, минулого сезону «Рух» зупинився на стадії 1/4 фіналу, де мінімально поступився «Динамо» (0:1). Натомість «Полісся» пройшло на раунд далі, в півфіналі програвши «Шахтарю» (0:1). Володарем Кубка України стало київське «Динамо».