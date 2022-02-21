Рух російських сил біля кордонів змінився і тепер техніка, яку везли на залізничних платформах та танкових транспортерах, майже скрізь рухається сама. Про це повідомляють розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT).

Докази розслідувачі з CIT зібрали із соціальних мереж. Зокрема, на деяких відео можна побачити самостійне переміщення російської техніки.

За даними журналістів, найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону, а танки та інша техніка йдуть разом з важкими вогнеметними системами.

«Це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і очевидно йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу», ㅡ вказують у CIT.

Також дослідники вказують на розміщення одного з госпіталів поблизу стаціонарної лікарні, чого раніше не фіксувалося.

«На території центральної міської лікарні міста Шебекіне, всього за 5 кілометрів від кордону, розгорнуть польовий госпіталь, який може використовуватись у разі наступальних дій у Харківській області України. Досі ми бачили розгортання шпиталів лише у польових таборах і лише на північному заході Криму чи в Білорусі», – вказують дослідники.

Окрім того, розслідувачі вказують про перекидання інженерної техніки: у Краснодарському краї неподалік Кримського мосту помітили військові вантажівки з металевими конструкціями, що можуть бути елементами автодорожнього розбірного мосту.