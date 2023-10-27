Наразі антидронову систему вдосконалюють

Румунія посилила прикордонний захист та встановила систему протидії безпілотникам. Інформацію про це підтвердив президент Румунії Клаус Йоганніс румунському телеканалу Digi24 у четвер, 26 жовтня.

Відповідне рішення про підсилення кордону Румунія реалізувала через регулярні напади Росії на прикордонні населені пункти України, розташовані близько до Румунії. Зокрема, деякі ворожі безпілотники можуть залітати на румунську територію.

«Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками», – заявив Клаус Йоганніс.

Наразі триває удосконалення антидронової системи. Її покращення дозволять запобігти падінню уламків російських БПЛА. Зазначається, система дозволяє визначити цілі на суттєво нижчій висоті. Раніше прикордонники могли працювати по цілях, які летять на висоті понад 600 м, а тепер можуть зафіксувати дрони майже біля землі.

Нагадаємо, російські дрони падали на території Румунії вже кілька разів – падіння безпілотників відбувалися під час атак окупантів на прикордонний Ізмаїльський район в Одеській області. Внаслідок російських атак було неодноразово пошкоджено румунсько-український прикордонний пункт та знищено транспорт.

Окрім того, уламки дронів та самі безпілотники неодноразово падали на територію прикордонних сіл Румунії, зокрема Плауру яке розташоване через Дунай поблизу Ізмаїла. Через більш часті атаки Румунія оголосила наприкінці вересня, що посилює свою ППО поблизу кордону з Україною.