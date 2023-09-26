Внаслідок атаки згорів автотранспорт, який очікував перетину кордону

Під час нічної атаки на Одещину росіяни вдарили по пункту пропуску між Україною та Румунією. Внаслідок атаки безпілотника було пошкоджено прикордонну інфраструктуру у поромному пункті «Орлівка-Ісакча», повідомила у вівторок, 26 вересня, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в коментарі «Радіо Свобода».

За словами Гуменюк, поблизу Дунаю через атаку росіян загорівся автотранспорт у зоні очікування та оформлення пункту пропуску. Речниця ОК додала, що також був ризик для пасажирів автобуса, який стояв на кордоні.

Росія вдарила по пункту пропуску між Україною та Румунією в Орлівці

ДПС України підтвердила інформацію про влучання у прикордонний пункт пропуску ВВС. За даними прикордонників, щонайменше двоє водіїв, які перебували поблизу, отримали поранення.

«Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки що радимо обрати інші напрямки для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску "Рені"», – повідомили у ДПСУ.

Водночас Наталія Гуменюк повідомила, що ворожі безпілотники не перетинали кордон з Румунією.

Наразі пункт пропуску не працює. Співробітники ДСНС ліквідували загоряння.

Як інформував ZAXID.NET, обстріл пункту пропуску відбувся вночі 26 вересня, коли окупанти випустили по Одещині 38 безпілотників Shahed. 26 із них вдалося збити, проте було пошкоджено припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі.