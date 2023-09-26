Загоряння вже ліквідували

У ніч на вівторок, 26 вересня, російські окупанти вчергове атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок нічної атаки постраждала припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака БПЛА тривала приблизно дві години. Більшість дронів вдалося збити Силам ППО, проте є влучання в прикордонному Ізмаїльському районі.

«На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися», – повідомив Олег Кіпер.

Окупанти атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району

Кількість постраждалих уточнюється. Наразі пожежники ліквідували загоряння.

У прес-службі Повітряних Сил повідомили, що вночі вдалося знищити 26 дронів-камікадзе Shahed 136/131. Загалом росіяни запустили по Україні 38 БПЛА з південно-східного напрямку. По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Сили ППО знищили 26 дронів з 38

Також у ніч на 26 вересня вибух пролунав у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти влучили по одному з підприємств міста.

Нагадаємо, попередньої ночі, 25 вересня, Росія атакувала Одесу ракетами «Онікс», «Калібр» та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було знищено неробочий готель в Одесі та будівлю морського вокзалу. Крім того, росіяни вгатили по зерносховищах, де внаслідок атаки загинуло двоє працівників.