Мирослав Бойко нагороджений відзнакою міського голови «Міць і гордість міста»

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків нагородив відзнакою скандального івано-франківського готельєра і забудовника Мирослава Бойка. З нагоди дня народження Бойку вручили відзнаку міського голови «Міць і гордість міста». Втім, у самому Івано-Франківську Бойко відомий скандальною реставрацією готелю «Дністер», через яку його неодноразово штрафували і критикував сам Руслан Марцінків.

Підставою для нагородження Мирослава Бойка стало подання директорки департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради Світлана Криворучко. «За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю з розбудови економіки територіальної громади міста та з нагоди відзначення 70-річного ювілею з дня народження нагородити відзнакою міського голови «Міць і гордість міста»», – зазначено в розпорядженні від 14 липня.

Мирослав Бойко є директором ТОВ «Фірма "Надія"», яка володіє готелем «Дністер». Сам готель є пам'яткою архітектури і в 2016 році компанія Бойка почала його реставрацію, спричинивши скандал. Через рік після початку робіт управління з питань держархбудконтролю (ДАБІ) відкликало дозвіл через відхилення від проекту. Тоді забудовника оштрафували на 25,5 тис. грн, а згодом наклали ще 6,8 тис. грн штрафу за неприведення даху до попереднього стану.

Приблизно 1920-ті, 2012, 2020 (фото Куфер)

Попри штрафи реставраційні роботи у готелі продовжилися. У підсумку до нього добудували півтора поверху, замінили автентичну черепицю на бляху, змінили колір будинку, замість відтворення автентичної годинникової вежі встановили нову. Для розширення території готелю «Дністер» власники засклили колонаду, яка є частиною громадського простору. Через, що іванофранківці неодноразово влаштовували масові акції протесту, вимагаючи повернути частину простору.

Цікаво, що реставрацію готелю «Дністер» у квітні 2021-го критикував і сам міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Готель «Дністер» має право на існування. Готель – це добре, але засклення колонади – зле, я його не підтримую. Я не підтримую псування історичної спадщини та переписування історії, якщо воно дійсно має місце. Тому ми вимагаємо в Державної архітектурної будівельної інспекції перевірку всіх документів та взагалі законності перебудови готелю як реконструкції. До речі, проект реконструкції розроблявся на Львівщині, а погоджувався Києвом. Підтвердження додаю. Звертаюся також до пана Мирослава Бойка з проханням зупинити всі дії зі скління «Дністра», доки не буде проведена відповідна перевірка ДАБІ щодо цього об’єкта», – написав Марцінків.

Після цього дружина Мирослава Бойка пообіцяла зробити вільним простір під колонами для всіх жителів та гостей Івано-Франківська. «Враховуючи звернення громадян, які вболівають за збереження історичної спадщини та реальними справами роблять корить для міста, нами прийнято рішення, що підколонний простір готелю «Дністер» буде збережено вільним для всіх жителів та гостей Івано-Франківська. А вітрини – демонтовано», – написала власниця готелю Надія Лєвшакова.

Проте обіцянка забрати склопакети досі не виконана.

Додамо, що готель «Дністер» збудований у 1913 році, першою його назвою є «Австрія», а після Першої світової війни готель перейменували на «Варшаву».

У часи ЗУНР тут жив президент ЗУНР Євген Петрушевич, а також зупинялись Михайло Грушевський, Симон Петлюра та Володимир Винниченко. 3 січня 1919 року тут був підписаний Акт злуки УНР та ЗУНР. У січні 1990 року саме звідси починався Ланцюг єдності: коли майже 3 млн людей, тримаючись за руки, створили ланцюг від Івано-Франківська до Києва.