Тренерський штаб олімпійської збірної України

Тренерський штаб олімпійської збірної України визначився з футболістами, які візьмуть участь в Олімпіаді-2024 у Франції, повідомляє офіційний сайт УАФ. До списку увійшло 22 виконавці, включно із чотирма квотами резерву.

У змаганнях, згідно з регламентом, можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Крім того, кожна команда може внести до заявки трьох футболістів, які старші цього віку.

Офіційний склад олімпійської збірної України:

Воротарі: 1. Георгій Єрмаков («Олександрія»), 12. Кіріл Фесюн («Шахтар»), 22. Яків Кінарейкін (СК «Дніпро-1»).

1. Георгій Єрмаков («Олександрія»), 12. Кіріл Фесюн («Шахтар»), 22. Яків Кінарейкін (СК «Дніпро-1»). Захисники: 2. Ілля Крупський («Ворскла»), 3. Олександр Мартинюк («Олександрія»), 4. Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), 6. Олексій Сич («Рух»), 13. Володимир Салюк («Чорноморець»), 16. Арсеній Батагов («Зоря»), 19. Євген Павлюк («Ворскла»).

2. Ілля Крупський («Ворскла»), 3. Олександр Мартинюк («Олександрія»), 4. Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), 6. Олексій Сич («Рух»), 13. Володимир Салюк («Чорноморець»), 16. Арсеній Батагов («Зоря»), 19. Євген Павлюк («Ворскла»). Півзахисники: 5. Валентин Рубчинський («Динамо»), 7. Олег Очеретько («Шахтар»), 8. Микола Михайленко («Динамо»), 10. Максим Брагару («Динамо»), 11. Максим Хлань («Лехія», Польща), 15. Владислав Велетень («Колос»), 17. Олег Федор («Рух»), 18. Дмитро Криськів («Шахтар»), 20. Кирило Сігеєв («Шахтар»), 21. Артем Шулянський («Олександрія»).

5. Валентин Рубчинський («Динамо»), 7. Олег Очеретько («Шахтар»), 8. Микола Михайленко («Динамо»), 10. Максим Брагару («Динамо»), 11. Максим Хлань («Лехія», Польща), 15. Владислав Велетень («Колос»), 17. Олег Федор («Рух»), 18. Дмитро Криськів («Шахтар»), 20. Кирило Сігеєв («Шахтар»), 21. Артем Шулянський («Олександрія»). Нападники: 9. Ігор Краснопір («Рух»), 14. Данило Сікан («Шахтар»).

Нагадаємо, футбольний турнір Олімпіади відбуватиметься з 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції – Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті. Формат турніру традиційний: боротьба в чотирьох групах по чотири команди, по дві найсильніші виходять у плейоф, потім – чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце і фінал (9 серпня, Париж, «Парк де Пренс»).

Збірна України на груповому етапі зіграє з Іраком, Марокко та Аргентиною. Загалом у турнірі візьмуть участь 16 збірних: Франція – як господар, три команди представлятимуть Європу (Україна, Іспанія, Ізраїль), три – Африку (Марокко, Єгипет, Малі), три – Азію (Японія, Узбекистан, Ірак), дві – Південну Америку (Парагвай, Аргентина), дві – зону КОНКАКАФ (США, Домініканська Республіка), одна – Океанію (Нова Зеландія), також до них приєднався переможець міжконтинентального плейоф (Гвінея).